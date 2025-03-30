¤ª¤¦¤ÁÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¤ß¤­¥Þ¥Þ¤¬¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Äï¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦NEWS¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¤È¿Íµ¤¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­Å¹¡ØEggs 'n Things¡Ê¥¨¥Ã¥°¥¹¥ó¥·¥ó¥°¥¹¡Ë¡Ù¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¤ß¤­¥Þ¥Þ¤Ï¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¤Î¤ªÅ¹¡Ø¥¨¥Ã¥°¥¹¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥­¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ü¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ç¤¹¡×¤ÈÄ´Íý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¾®»³¤È¤ÎÄ´ÍýÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôËç¸ø