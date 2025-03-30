30Æü¤Î´ØÅì¤Ï¡¢29Æü¤ÎÎä¤¿¤¤±«¤¬°ìÅ¾¡¢½Õ¤ÎÍÛµ¤¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÅì¤Ï¡¢½Õ¤ÎÆüº¹¤·¤¬½ù¡¹¤ËÉü³è¤·¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£29Æü¤Î¿¿Åß¤Î¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤âÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¸á¸å¤Ï¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤Ï29Æü¤è¤êÂçÉý¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢±§ÅÔµÜ¤ä¤µ¤¤¤¿¤Þ¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ê¤É¤Ç14¡î¡¢²£ÉÍ¤Ï15¡î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÃÏ¤Îºù¤â½çÄ´¤Ëºé¤­¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢30Æü¤Ï¤ª²Ö¸«¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Î¥½¥á¥¤¥è¥·