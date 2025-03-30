¾¼ÏÂ61Ç¯¡Ê1986¡Ë3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÇÑÀþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñÅ´¹â¿¹Àþ¡Ê¤¿¤«¤â¤ê¤»¤ó¡Ë¤Î¤µ¤è¤Ê¤éÎó¼Ö¡Ö¹â¿¹Àþ¥µ¥è¥Ê¥é¹æ¡×¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹ñÅ´¹â¿¹ÀþÇÑÀþ¡Ä¤µ¤è¤Ê¤éÎó¼ÖÁö¤ë¡Ú¾¼ÏÂ61Ç¯¡¦1986¡Û～RKK¥Ë¥åー¥¹¥ß¥åー¥¸¥¢¥à～·§ËÜ ¹ñÅ´¹â¿¹Àþ¤Ï ¾¼ÏÂ56Ç¯¡Ê1981¡ËÇÑÀþÂÐ¾ÝÏ©Àþ¡ÊÆÃÄêÃÏÊý¸òÄÌÀþ¡Ë¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢¾¼ÏÂ61Ç¯¡Ê1986¡Ë3·î31Æü¤ÎÇÑÀþ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÑÀþ¤òÁ°¤Ë¡Ö¤µ¤è¤Ê¤éÎó¼Ö¡×¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢Á´¹ñ