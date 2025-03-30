¥×¥íÌîµå¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï30Æü¡¢¤³¤ÎÆüÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Î¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾åÂôÅê¼ê¤Ïºòµ¨¡¢MLB¤ËÄ©Àï¤·2»î¹çÅÐÈÄ¡¢0¾¡0ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨2.25¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£NPB¤ËÉüµ¢¤·¤¿º£µ¨¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï4»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤·2¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï3.52¤ÎÀ®ÀÓ¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¥×¥íÌîµå¤Î1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£