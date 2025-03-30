¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í12-0¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê29Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¤ÎÈ¯Ç®¤ÇµÞ¤­¤ç¡¢Ãæ·Ñ¤®¤«¤éÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿µð¿Í¤ÎÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¡£5²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃæ·Ñ¤®¤Ç³«Ëë¤ò¤à¤«¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«ÀèÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶Ã¤­¤Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿