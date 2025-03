昼寝は集中力を高め、気分を改善し、記憶力を強化する手段として評価されています。一方で、昼寝の取り方によっては夜間の睡眠を妨げるという問題点もあります。昼寝にはメリットとデメリットの両面があり、その効果は昼寝の取り方に大きく依存していると、ウォーリック大学医学部のTalar Moukhtarian教授が解説しています。Can a daily nap do more harm than good? A sleep researcher explainshttps://theconversation.com/can-