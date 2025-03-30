ÃæÃ«ËÉ±ÒÁê¤Ï30Æü¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤ÇÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤È²ñÃÌ¤·¡¢ÆüÊÆÎ¾¹ñ¤¬ºÇ¤â¿®Íê¤Ç¤­¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÃ«ËÉ±ÒÁê¡§¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËºÇ¤â¿®Íê¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆüÊÆ¶ÛÌ©¤Ëº£¸å¤È¤âÏ¢·È¤ò¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£¥Ø¥°¥»¥¹ÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¡§Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î·³¤Î¤½¤Î°Ò°µ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹