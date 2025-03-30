¥Æ¥ì¥Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ·è¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¹Ô°Ù¡ÖÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤ò¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡È¤À¤±¡É¤Ë¼è¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤Ï¡È¶ØÃÇ¤Î²Ì¼Â¡É¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê52¡Ë¤È¡ØSUPER EIGHT¡ÙÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¤¬¡¢£³·î24ÆüÊüÁ÷Ê¬¤Ç¡¢³¹¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í½÷À­¤ÎÈ¯¸À¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¡ÖÙÔÂ¤¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¡¦¹­½£¤«¤éÍè¤¿½÷À­¤Ë