·ÝÎò32Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¾¾Åè¾°Èþ¤µ¤ó¡£20Âå¤Ï¡ÖÀ¸°Õµ¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¾¾Åè¤µ¤ó¤¬¡¢30ÂåÁ°È¾¤Îº¢¤Ë»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤­¹ç¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¨¡¨¡ ¡£¡ÊÁ´4²óÃæ¤Î4²ó¡Ë ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËÜÅö¤Ë52ºÐ¡©¡×ÌÜ¤òµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¾¾Åè¤µ¤ó¤Î¥Ðー¥¹¥Çー¼Ì¿¿ ¤Û¤«¡ÊÁ´19Ëç¡Ë 20Âå¤ÏÀ¸°Õµ¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹ 53ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë²ÈÂ²¤Ë¤ª½Ë¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ ¨¡¨¡ 2008Ç¯¤Ë¸µ·Ý¿Í¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¡Ê¸½ºß¤Ï²»³Ú³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¡Ë¤È·ëº§¤µ¤ì¤Æ¡¢