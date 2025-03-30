 ¢¡171¥»¥ó¥ÁÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëÌöÆ°¢¡?Èþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î?¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊæÀî²Ì²»¡Ê39¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£?ºù¥Ï¥ó¥¿¡¼?³«»Ï¤òÀë¸À¤·¡¢Çò¥³¡¼¥Ç¤Î²Ö¸«¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª2025Ç¯ºù¥Ï¥ó¥¿¡¼³èÆ°¡£½éÆü¤ÏÃæÌÜ¹õ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÇò¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£ÃæÌÜ¹õÀî±è¤¤¤ÎºùÊÂÌÚ¤ÎÁ°¤Ç171¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌöÆ°¤µ¤»¤¿¡£¢¡¡ÖÈþ½÷¤Èºù¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¢¡Çò¥³¡¼¥Ç¤Î²Ö¸«¥·¥ç¥Ã¥È