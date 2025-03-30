¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ç¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢5²ó¤ÎÆÀÅÀµ¡¤Ç¿½¹ð·É±ó¤Ç¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¤¿¡£ËÜµòÃÏ¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£2-2¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó2»à»°ÎÝ¡£µå¾ì¤ËÌ¾Á°¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤Ï¿½¹ð·É±ó¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¾ìÆâ¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¿½¹ð·É±ó¤Ï19Æü¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¡ÊÅìµþ