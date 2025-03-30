¡ÒAKBÁíÁªµó¤Ç¡È3000Ëü±ßÊ¬¤ÎCD¡É¤òÇã¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥ª¥¿¥¯¡Ê53¡Ë¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤òº¨¤Þ¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÍýÍ³¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤òÁª¤ó¤À¼«Ê¬¤¬¡Ä¡×¡Ó¤«¤éÂ³¤¯¤«¤Ä¤ÆAKB48¤Î¡ÖÁªÈ´ÁíÁªµó¡×¤ÎÅêÉ¼·ô¤ä°®¼ê·ô¤òÌÜÅö¤Æ¤ËCD¤ò¹ç·×3000Ëü±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤·¡¢TO¡Ê¥È¥Ã¥×¡¦¥ª¥¿¥¯¡Ë¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¤«¤Á¤ç¤¹»á¡Ê53¡Ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤Á¤ç¤¹¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇä¤Ã¤Æ8°Ì¤Ë¤·¤¿¡×¤È±½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¸µAKB48¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡Ä¤·¤«¤·¸½ºß