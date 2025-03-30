º£Æü30Æü(Æü)¤ÎÌë¤Ï¡¢¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS)/¡Ö¤­¤Ü¤¦¡×¤ò¸«¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë´ØÅì¼þÊÕ¤Ç¸«¤ä¤¹¤¤³ÑÅÙ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Ìë¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤­¤Ü¤¦¤¬¸«¤é¤ì¤ëÃÏ°è¤ä»þ¹ï¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS)¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤«¤éÌó400km¾å¶õ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¼Â¸³»ÜÀß¤Ç¡¢¡Ö¤­¤Ü¤¦¡×¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÎÆüËÜ¼Â¸³Åï¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹¡£ISS¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤­¤µ¤Ç¡¢1¼þ¤ª¤è¤½90Ê¬¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢ÃÏµå¤Î¼þ¤ê¤ò²ó¤Ã¤Æ