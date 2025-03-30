[Alexandros]¤Î¿·¶Ê¡ÖÄ¶¤¨¤ë¡×¤¬¡¢4·î6Æü¤«¤éTBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÊ¬³ä2¥¯¡¼¥ë¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè1¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¿·¶Ê¤Ï¥¢¥Ë¥á½é²óÊüÁ÷½ªÎ»Ä¾¸å¤Î4·î6Æü17»þ¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¢¡[Alexandros] ²èÁü¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¤Ï¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù(½¸±Ñ¼Ò´©)¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô650ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¥¯