Ê¼¸Ë¸©¿Í¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ÏÃ¸Ï©¡¢ÇÅËá¡¢Ã¢ÇÏ¡¢Ã°ÇÈ¡¢ÀÝÄÅ¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÈÎ©¤¹¤ë¹ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Îò»ËÅªÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¯¤¯¤ê¤Ë¸©Ì±À­¤ò¸ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤­¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´é¤ò»ý¤Ä¸©Ì±¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤¨¤Æ¹Ê¤ë¤Ê¤é¡¢³«ÊüÅª¤Ç¿Ê¼èÀ­¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£Ê¼¸Ë¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿À¸Í¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÍ­Ì¾¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÏÁá¤¯¤«¤é³°¹ñÊ¸ÌÀ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¾ÍÎ