º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ú´ÊÃ±Ä´Íý¡Û¥Ö¥ê¤Î»³¤«¤±ºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Úº£Æü¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦º£Æü¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë»é¤Î¾è¤Ã¤¿¥Ö¥ê¤ËÂçÍÕÆþ¤ê¤È¤í¤í¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¥¯¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î»³¤«¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿Åê¹Æ¼Ô¤Îº£Æü¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ö¥ê¤Î»³¤«¤±¡×¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥¿¥ìºî¤ê¡£ÎÁÍý¼òÂç¤µ¤¸1¤È¤ß¤ê¤óÂç¤µ¤¸2¤òÊ¨Æ­¤µ¤»¡¢20¡Á30ÉÃ¤Û¤É¼ÑÎ©