²ñÃÌÁ°¡¢°®¼ê¤¹¤ëÃæÃ«ËÉ±ÒÁê¡Ê±¦¡Ë¤È¥Ø¥°¥»¥¹ÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¡á30Æü¸áÁ°¡¢ËÉ±Ò¾Ê¡ÊÂåÉ½»£±Æ¡ËÃæÃ«¸µ¡¦ËÉ±ÒÁê¤Ï30Æü¡¢¥Ø¥°¥»¥¹ÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¤ÈËÉ±Ò¾Ê¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¡¢ÂÐ½èÎÏ¶¯²½¤Ø¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥Ø¥°¥»¥¹»á¤ÏÂæÏÑ³¤¶®¾ðÀª¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Ë¤è¤ëÉðÎÏ¹Ô»È¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Î¾»á¤Ï¼«±ÒÂâ¤ÈÊÆ·³¤Î»Ø´ø¡¦ÅýÀ©ÏÈÁÈ¤ß¤Î¸þ¾å¤ò¿½¤·¹ç¤ï¤»¤ë¤Û¤«¡¢±§Ãè¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼Ê¬Ìî¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨ÎÏ