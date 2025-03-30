EXILE TAKAHIRO¤¬¡¢9·î19Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡ØEXILE TAKAHIRO ÉðÆ»´Û LIVE 2025 "HERCULES"¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛEXILE TAKAHIRO¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÉðÆ»´Û¥½¥í¥é¥¤¥Ö¹ðÃÎÆ°²è¡Ë ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢3·î29Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿EXILE¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØEXILE LIVE TOUR 2025 ¡ÈWHAT IS EXILE¡É¡Ù¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£TAKAHIRO¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥½¥í¥é¥¤