Ç¯¤ò¼è¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çº¤Þ¤µ¤ì¤ë¸Þ½½¸ª¡Ê¸ª´ØÀá¼þ°Ï±ê¡Ë¡£¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥º¥­¥º¥­ÄË¤ó¤Ç¤â¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¼£¤ë¡×¤È·Ú¤¯°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£¼£ÎÅË¡¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤¬¡¢¸¶°ø¤Ï¡Ö°Û¾ï¤Ê·ì´É¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤¬±üÌîÍ´¼¡°å»Õ¤Ç¤¢¤ë¡£¼«¸Ê¿ÇÃÇË¡¤È¼«ÎÏ¤Ç¤Î¼£¤·Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û´ÊÃ±¤Ë¸Þ½½¸ª¤òÏÂ¤é¤²¤é¤ì¤ëÊýË¡¤È¤Ï¾¯¤·Á°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬¡Ö»Í½½¸ª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤