¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï30Æü¡¢¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ò½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾åÂô¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¤¹¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï4»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦52¤À¤Ã¤¿¡£