º£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ê59¡Ë¤¬30Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈºÇ½ª²ó¤Ç¡¢MCÅìÌî¹¬¼£¡Ê57¡Ë¤«¤é¥À¥á½Ð¤·¤ò¿©¤é¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤òÏÃ¤·¤¿¡£ÅìÌî¤«¤é¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¤âÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¤¿º£ÅÄ¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼ºÎé¤ÊÏÃ¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ä¤È»×¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤ë¤«¤é¡¢°Õ³°¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¤·¡Ä¡×¤ÈÅö½é¤ÎÈÖÁÈ¤Î°õ¾Ý¤ò²óÁÛ¡£¤µ¤é¤ËÅìÌî¤ò»Ø