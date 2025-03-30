ºòÇ¯¤Î¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯ÇÐÍ¥¥é¥ó¥­¥ó¥°½÷À­ÊÔ¡×¤ÇÆ²¡¹1°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ê41¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤âÀä¹¥Ä´¤À¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡È¥¹¥´ÏÓ°å»Õ¡É¤Î¥ª¡¼¥é¤¬¡ª¼ê½ÑÃå¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡Ö¾¾ËÜ¼ãºÚ¡×¥ä¥¯¥¶¤âÌÛ¤é¤»¤ëÇ®·ì°å»Õ¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÃ´Åöµ­¼Ô¤¬¸À¤¦¡£¡Ö4·îÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ØDr.¥¢¥·¥å¥é¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î¼ç±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¤Ïºò²Æ¤Ë¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë¼ç±é¤·¤¿¡£¼¡