Ã´Åöµ­¼Ô¤Î¿ä¤·Áª¼ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¿ä¤·¤¨¤Æ¡×¡£Âè£´²ó¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÖ±©Í³¹ÉÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£·ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¼ã¼êÍ­Ë¾³ô¡£¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³½Ð¤¹¤ëÃæ¡¢¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¤Ë·ü¤±¤ë·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÄ¹°æµ£¡Ëº£µ¨¤Î³èÌö¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥¢¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡££²£³Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤Î£¶²ó¡¢Áê¼ê¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦°ËÆ£¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ë±¿¤ó¤À¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï£±£²µåÃÄ£²°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë£·