¿È¶á¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¡¢ÆÃ¤Ë²ÈÂ²Æâ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÆâ¿´Âç¤­¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¿ÈÆâ¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À­¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ËÂÐ¤·¡¢²ò·è¤Ø¤Î»å¸ý¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¿ÈÆâ¤Ë¤è¤ëÇÛÎ¸¤Î¤Ê¤µ¡Û²ÈÂ²´Ö¤Ç¤Îµ¤¸¯¤¤¤Î¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¿´¤¬¤±¡¢Â¾¿Í¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢´Ø·¸²þÁ±¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¡Ú²ÈÄíÆâ¤Ç¤ÎÌò³ä°Õ¼±¡Û²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤äÌò³ä°Õ¼±ÉÔÂ­¤Ï¡¢Áê¸ßÍý²ò¤¬ÉÔÂ­¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú