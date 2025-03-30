¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¡Ê60¡Ë¤¬30Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÇ½ª²ó¤Ç½Ð±é92²óÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡ÖËÜÅö¤Ï93²ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£MCÅìÌî¹¬¼£¡Ê57¡Ë¤«¤é¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï´¶¼Õ¡Ä¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¡¢¤Ê¤ó¤È92²ó½Ð±é¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ò¥í¥ß¤Ï¡Ö92²ó¤â½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢ËÜÅö¤Ï93²ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£1²ó¥ª¥¯¥éÆþ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£ÅìÌî¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤