¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/30¡ÛSixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤ÈÅÄÃæ¼ù¤¬¡¢29ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSixTONES¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¿Ëè½µÅÚÍË¤è¤ë23»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¸¥§¥·¡¼¤¬ÃæÅç·ò¿Í¤ÈÆ±¤¸Èô¹Ôµ¡¤ÎÊØ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¥¸¥§¥·¡¼¡¢¥ÉÇÉ¼ê¥á¥¤¥¯¤ÇÊÌ¿Íµé¢¡¥¸¥§¥·¡¼¡¢ÃæÅç·ò¿Í¤ÈÆ±¤¸Èô¹Ôµ¡23Æü¤ËSixTONES¤Ï¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖYOUNG OLD¡×»¥ËÚ¥É¡¼¥à¸ø±é¡¢ÃæÅç¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖN¡¿bias¡×¤Î