¢£MLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤¬¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤ÎÂè3Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡¢ËÜµòÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç1²ó2/3¡¢61µå¤òÅê¤²¤Æ¡¢Èï°ÂÂÇ3¡¢Ã¥»°¿¶2¡¢»Í»àµå4¡¢¼ºÅÀ2¤À¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÀèÆ¬¤ÎZ.¥Þ¥Ã¥­¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¡Ê29¡Ë¡¢3ÈÖ¡¦S.¥È¡¼¥±¥ë¥½¥ó¡Ê25¡Ë¤Ëº¸°ÂÂÇ¤òÊü¤¿¤ì¤ë¤È2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é5ÈÖ¡¦C.¥­¡¼¥¹¡Ê23¡Ë¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨ËþÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÂ³