ÆüËÜ»þ´Ö30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥­¡¼¥¹ÂÐ¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥­¡¼¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ç¥ä¥ó¥­¡¼¥¹ÂÇÀþ¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤ÂÇÎÏ¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Îµ­Ï¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£¶Ã¤­¤Ï¡¢¤Þ¤º½é²ó¤Î¹¶·â¡£1ÈÖ¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤¬¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀèÈ¯¥Í¥¹¥¿¡¼¡¦¥³¥ë¥Æ¥¹¤«¤é½éµå¤òÂÇ¤Ã¤Æº¸Ãæ´Ö¤ØÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¤½¤·¤Æ2ÈÖ¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤â½éµå¤ò±¦Ãæ´Ö¤Ë±¿¤Ö¤È¡¢3ÈÖ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤â1µåÌÜ¤ò¸«»ö¤ËÂª¤¨¡¢º¸Íã±Û¤¨¤Î¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã