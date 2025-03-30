¥é¡¦¥ê¡¼¥¬29Àá¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥ì¥¬¥Í¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¡È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥­¥é¡¼¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¶Ê¼Ô¥ì¥¬¥Í¥¹¤Ë°ìÅÙ¤ÏµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÆµÕÅ¾¤·¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤¬¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤À¡£32Ê¬¤ËPK¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢76Ê¬¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤Ç·è¾¡ÃÆ¤òÃ¡¤­¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Ç¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ïº£µ¨¤Î¥´¡¼¥ë¿ô¤ò22¤Ë¿­¤Ð¤·¡¢¸½ºßÆÀÅÀ¥é¥ó¥­¥ó¥°¼ó°Ì¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥­¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¤È1ÅÀº¹