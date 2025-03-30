2024Ç¯¤ÎU20ÆüËÜÎ¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÃË»Ò800m¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿µÈß·ÅÐ¸ã¡Ê¶ÍÊþ¹â¹»½Ð¿È¡Ë¤¬¡¢ÅìµþÂç³ØÍý²Ê°ìÎà¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£ÊÙ³Ø¤ÈÎ¦¾å¤Î¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤ÇÀï¤Ã¤¿µÈß·¤Ë¡¢¤½¤Îµ°À×¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤ë»ä¡¦ÅÚÅÄ½ß¿¿¤Ï¡¢¶ÍÊþÃæ¹âÎ¦¾åÉô¤ÈÅìµþÂç³Ø¤Ç¤Î1³ØÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤ËÅö¤¿¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ËÜµ­»ö¤Ç¤â¿Æ¤·¤ß¤ò¤³¤á¤Æ¡ÖµÈß·¡×¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£¾®³Ø»þÂå¤Ï¡ÖÁö¤Ã¤¿¤é¾¡¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¢ªÅìÆüËÜÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡½¡½µÈß·¤¬¶ÍÊþÃæ³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿»þ¡¢