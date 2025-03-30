Çú¾ÐÌäÂê¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¤Î¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤¬¡¢4·î18Æü¸á¸å7»þ30Ê¬¤«¤éÅìµþ¡¦Åì¶äºÂ¤Î»þ»öÄÌ¿®¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡¢¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¡¢BOOMER¤¬¥²¥¹¥È¡£¥¿¥¤¥¿¥ó½êÂ°¤ÏÇú¾ÐÌäÂê¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¢¥­¥å¥¦¡¢Ç¾¤ß¤½É×¡¢¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ÂçÄë¹ñ¡¢¥·¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë3¹æ¼¼¡¢¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¡¢½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥­¡¢¤·¤Ó¤ì¥°¥é¥à¥µ¥à¡¢°¤ÉôÊª¸ì¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡Ö¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡£Á´¹ñ¤Î±Ç²è´Û25´Û¤Ç