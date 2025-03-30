¤³¤Îµ­»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È ¢£¤¸¤Ä¤Ï¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤òÄÉÁö¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ ¢£¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤À¤±¤ÎÆÃÎã¤ò°ìÈÌ¼Ö¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³ÉÔ²ÄÇ½ ¢£¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ç¤Ï¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Ë³¤·¤¤ °Õ³°¤Ë¤âÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤Ç¤Îµ¬À©¤Ï¤Ê¤¤ ¶ÛµÞÁö¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµßµÞ¼Ö¤ä¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ê¤É¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÆ»¤ò¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¶ÛµÞ¼ÖË¸³²Åù°ãÈ¿¤È¤Ê¤ê¡¢°ãÈ¿ÅÀ¿ô1ÅÀ¡¢È¿Â§¶â6000±ß¡ÊÉáÄÌ¼Ö¡Ë¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ