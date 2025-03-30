2020Ç¯¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤Îµ¼½ý¡×¡ÊÃ±¹ÔËÜ´©¹Ô»þ¤Ë¡Øµ¼½ý¤ÎÄ»¤Ï¤Ä¤«¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ë²þÂê¡Ë¤Ç¿·Ä¬¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Âè£²ºî¡Ø¥ë¡¼¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥³¡¼¥É¡Ù¤¬»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¸õÊä¡¢Âè£³ºî¡ØÉÔÌëÅç¡Ê¥Ê¥¤¥È¥é¥ó¥É¡Ë¡Ù¤ÇÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¼õ¾Þ¡¢Âè£´ºî¡ØË°¤¯¤Ê¤­ÃÏ·Ê¡Ù¤¬Ä¾ÌÚ¾Þ¸õÊä¡¢µÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤ë²®Æ²¸²¤µ¤ó¡£ºî²È»ÖË¾¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²®Æ²¤µ¤ó¤¬¡¢¾®Àâ¤ò½ñ¤­¤Ï¤¸¤á¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¡©¹ñÆâ³°¤Î°¦ÆÉ½ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Íè