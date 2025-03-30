Æ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»à¤Î±¿Ì¿¤òÉÁ¤¯¡¢¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¡ÙºÇ¿·ºî¡ØFinal Destination Bloodlines¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¡¢¸ø³«¸å24»þ´Ö¤Ç¥Û¥éー»Ë¾åNo.2¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ ÊÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3·î25Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤Ï24»þ´Ö¤Ç1²¯7,870Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¡ÊYouTube¡¢X¡¢Instagram¡¢TikTok¤Ê¤É¡Ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥Û¥éー»Ë¾åNo.1¤Îµ­Ï¿¤òÍ­¤¹¤ë¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¡È