¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/30¡Û½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤¬¡¢29ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡×¡Ê¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£É×¤ÇMY FIRST STORY¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¦Hiro¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ËÜÉñ¹á¡¢É×¡¦¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¢¡»³ËÜÉñ¹á¡¢É×¡¦¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹Hiro¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¿´¶­¤ËÊÑ²½ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¾åµþ¤·¤¿»³ËÜ¤Ï¡ÖÅìµþ¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ÉÝ¤¤¡¢¤É¤³