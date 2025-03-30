Æý¤¬¤ó¤Î°ì¤Ä¡Ø¿»½áÀ­¾®ÍÕ¤¬¤ó¡Ù¤ËØí¤ê¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë±¦¶»Á´Å¦¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡ÛÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¡ÖÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ7²óÌÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡ÖÈè¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆùÂÎÅª¤Ë¤â¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¡£¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¿È¤Ï¾ï¤ËÂçË»¤·¤À¤Ã¤¿¡×ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ7²óÌÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È