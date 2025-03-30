2024Ç¯²¼È¾´ü¡Ê7·î¡Á12·î¡Ë¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¤â¤Î¤«¤é¡¢¤¤¤ÞÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤¡Ö¥Ù¥¹¥Èµ­»ö¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2024Ç¯11·î7Æü¡Ë¡ö¡ö¡ö¡ö¡öÃÄÃÏ¤ÎÊë¤é¤·¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤¬¿Íµ¤¤ÎÂ¿ÎÉÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤È¡¢Ëå¤ÎÂ¿ÎÉµ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¢¤¦Ãç¡£ÀïÁè¤ä²ÈÂ²¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ì¶­¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ê¬¤é¤·¤¯80Âå¤Î»þ´Ö¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ê¹½À®¡á¾åÅÄ·Ã»Ò»£±Æ¡áÎÓ¤Ò¤í¤·¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Î¿©»ö¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ª¤¤