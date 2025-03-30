¿Í¼Á¤Îµ¢´Ô¤òµá¤á¤ë¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¡á£²£¹Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö/Jack Guez/AFP/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤ÎÀïÆ®¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬Ãç²ð¹ñ¥¨¥¸¥×¥È¤ÎÄäÀï°Æ¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¡£¥Ï¥Þ¥¹¤Î¾ðÊó¶Ú¤¬£Ã£Î£Î¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£ÄäÀï°Æ¤Ï¡¢¥Ï¥Þ¥¹Â¦¤¬ÊÆ¹ñ·Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤Î¥¨¥À¥ó¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼»á¤ò´Þ¤à¿Í¼Á£µ¿Í¤ò²òÊü¤¹¤ë¤Î¤È°ú¤­´¹¤¨¤Ë¡¢¥¬¥¶¤Ø¤Î¿ÍÆ»Êª»ñ¤ÎÈÂÆþ¤äÂè£²ÃÊ³¬¤ÎÄäÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤Ê¤É¡¢Âè£±ÃÊ³¬¤Ç¤Î¾ò