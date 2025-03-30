Photo: ÅÄÃæ¹¨ÏÂ 2024Ç¯11·î8Æü¤Îµ­»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£¥¤¥ä¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤Ï¼è¤ê½ü¤­¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¹á¤ê¤Ç¤´¤Þ¤«¤¹Ë§¹áºÞ¤Ï¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¥ª¥¾¥óÃ¦½­µ¡¡×¤Ï¡¢¥Ë¥ª¥¤¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¶Ý¤ä¥«¥Ó¤Ê¤É¤òÊ¬²ò¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥À¥¯¥È¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ú²Ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï