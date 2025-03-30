¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Î¥¤ì¤¬Â³¤¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢ÇëËÜ¶Ö°ì¡Ê83¡Ë¤Ë¤è¤ëCM¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¢¤ë¡£30ÆüÄ«6»þÈ¾¤«¤é¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤Ï¤ä¤¯µ¯¤­¤¿Ä«¤Ï¡Ä¡×¤Ç¤Î¤³¤È¡£ÈÖÁÈ¤¬4·î¤«¤éÍ­ÎÁ¤ÎCSÊüÁ÷¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO¡×¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤¿¤á¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤¬ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤Î°ëÌîµ®Íý»Ò¡Ê61¡Ë¤¬¥Ð¡¼¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¼ñÌ£¤ò°ú¤­¹ç¤¤¤Ë¡Ö¤â¤·ÅÏ¤êÄ»¤À¤Ã¤¿¤é¡¢½©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿¤¹¤°Ìá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤ë¤Î¤Ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿¹ÈøÍ³Èþ¡Ê58¡Ë¡¢¾¾