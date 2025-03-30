¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤â°­±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«À½°Ê³°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×Íè·î3Æü¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÈ¯¸ú¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿25¡ó¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¡£´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥È¾å¾º¤òµÛ¼ý¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¿·¼Ö¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤¬ºÇÂç2³ä¾å¾º¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ä´ºº¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×