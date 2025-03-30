2ÅÙ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ²Ä·è¤Ë¤è¤ë¼º¿¦¤ËÈ¼¤¦ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»ÔÄ¹Áª¤¬30Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¿·¿Í¤ÎNPOË¡¿ÍÂåÉ½Íý»ö²ÖÌî¿¿Åµ»á¡Ê46¡Ë¡¢¿·¿Í¤Î¸µ¹ñ²ñµÄ°÷Èë½ñº´Ìî±ÑÍø»á¡Ê45¡Ë¡¢½ÐÄ¾¤·Áª¤ËÎ×¤àÁ°¿¦¤Î±ÊÌî¹ÌÊ¿»á¡Ê46¡Ë¡¢¿·¿Í¤Î¸µ¹â¹»¶µÍ¡¾åºÊ·ÉÆó»á¡Ê66¡Ë¤Î4¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¡£Åê³«É¼¤Ï4·î6Æü¡£º´Ìî»á¤ÏÂè°ìÀ¼¤Ç¡ÖÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯±¿±Ä¤Ç¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë³¹¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£µÄ²ñ¤ÎÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë»ÔµÄÌó20¿Í¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ