¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï2022Ç¯¤Ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¿·¤Î62ËÜÎÝÂÇ¡ÚMLB¡Û¥ä¥ó¥­¡¼¥¹ 20¡¼9 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ç3ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à6ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ8ÂÇÅÀ¤ÎÂçÇúÈ¯¡£¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬À¼¹â¡¹¤Ë¡È¸½ÌòºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÃæ¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤Áª¼ê¡×¤Ê¤É¤È»¿ÈÝ¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï½é