¡Ú¥Ù¥Æ¥é¥ó¾Ú·ô¥Þ¥ó¤¬¶µ¤¨¤ë³ô¤Î¥«¥é¥¯¥ê¡Û#147·ã¤·¤¯Íð¹â²¼¤·Åê»ñ²È¤òËÝÏ®¡ÄÉÔ°ÂÄê¤Ê¡Ö¥È¥é¥ó¥×Áê¾ì¡×¤ò¾å¼ê¤Ë¾è¤êÀÚ¤ë½ÑÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Î±Æ¶Á¤Ç¸·¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ·ÐºÑ¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤êÃæ¹ñÂç¼ê¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Î³ô²Á¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¹âÆ­¤·¤¿¡£Ê©¶âÍ»Âç¼ê¤Î¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¤Ï2·îËö¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼çÎÏ¥Æ¥Ã¥¯7¼Ò¤òÊÆ¹ñ¤Î¡Ö¥Þ¥°¥Ë¥Õ¥£¥»¥ó¥È¡¦¥»¥Ö¥ó¡ÊÁÔÂç¤Ê7ÌÃÊÁ¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥»¥Ö¥ó¡¦¥¿¥¤¥¿¥ó¥º¡Êµð¿Í7ÌÃÊÁ¡Ë¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿