¡Ú±ÊÅÄÄ®ÈÖ³°ÃÏ¡Û#19Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÃüÍî¤Ï¼«Ì±ÅÞ°Ê¾å¤Ë¿¼¹ï¡Ä»²±¡Áª²þÁªÁÈ¤¬¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ËÏª¹ü¤Ê¥¹¥ê´ó¤ê¡ÖÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬½Ð¤ì¤ÐÀÐÇË¤ÏÁí¼­¿¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤³¤Î¤È¤³¤í¤ÎÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨µÞÍî¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®Âô°ìÏº¡Ê¸µÌ±¼çÅÞÂåÉ½¡Ë¤¬¡¢µ­¼ÔÃÄ¤òÁ°¤Ë¤³¤ó¤Ê¸«Î©¤Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¤«¤Ä¤ÆºÙÀî¸îô¦¡ÊÆüËÜ¿·ÅÞ¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËÈ·»³Í³µªÉ×¡ÊÌ±¼çÅÞ¡Ë¤ò¿ÀÍÁ¤ËÃ´¤®¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ò²¼Ìî¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¾®Âô¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¾ï¿Í¤Ë¤ÏÂ¬¤ê¤¬¤¿¤¤³Î¿®¤á¤¤