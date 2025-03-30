¥»¥ì¥Ö°ìÂ²¤Î2À¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥­¤¬¤Ï¤¬¤ì»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Å¹æ»ñ»ºº¾µ½¤Î¹­¹ðÅã¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¿ÏÇ¤ò¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¡Ê3·î27Æü¹æ¡Ë¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡Ê56¡Ë¤À¡£Æ±»ï¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹âÅè¤Ï¡¢ÀÄ»³³Ø±¡½éÅùÉô¤«¤é¤ÎÍÄÆëÀ÷¤ß¤Ç¤¢¤ë¸µ¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉÚ²¬¹ä»á¡Ê56¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÅê»ñ¾¦ÉÊ¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥µ¥ó¥º¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡ÊBG¡Ë¡×¤Î¹­¹ðÅã¤ß¤¿¤¤¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û ¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡Ö°Å¹æ»ñ»ºº¾µ½