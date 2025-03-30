¡Ø¥Á¥ç¥³¥¯¥í¡Ù¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥«¥Õ¥§¡Ö¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¡×¡ß¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥Á¥ç¥³¡Ø¥¢¥Ý¥í¡Ù¤¬½é¥³¥é¥Ü¡£¡Ø¥¢¥Ý¥í¡Ù¤¬ìÔÂô¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¥¯¥í¤ä¥É¥ê¥ó¥¯Á´4¼ïÎà¤¬¡¢4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¡ß¥¢¥Ý¥í¤¬½é¤Î¥³¥é¥Ü2024Ç¯¤ËÁÏ¶È25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥«¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½Õ¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÃÂÀ¸55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÌÀ¼£¤Î