¶áÇ¯¡¢¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥àÀìÌçÅ¹¡Ö¤¹¤´¤í¤¯¤ä¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë´ÝÅÄ¹¯»Ê¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2020Ç¯¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÁãÏ¶¤â¤ê¼ûÍ×¤ÇµÞ·ã¤ËÇä¾å¤¬¾å¾º¤·¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸å¤â½çÄ´¤Ë¿­¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀÎ¤Ï¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡Ø¿ÍÀ¸¥²¡¼¥à¡Ù¤ä¡ØUNO¡Ù¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤ÏÎò»Ë¤ä²½ÀÐ¤ÎÈ¯·¡¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢ÃÎÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤ä¡¢¡Ø¥Ê¥ó