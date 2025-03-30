ÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤é¡¢Î¹¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤Î½Õ¡¢¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢Ä¹ºê¸©¤ÎÄ¹ºê¡¦±ÀÀç¥¨¥ê¥¢¡£°Û¹ñ¾ð½ï¤¬Éº¤¤¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÄ¹ºê¡£¤½¤·¤Æ¡¢Î²²«¤Î¹á¤ê¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤ë±ÀÀç¤Ë¤ÏÆüËÜÍ­¿ô¤ÎÌ¾Åò¤¬¤¢¤ê¡¢¼þÊÕ¤Ç¤ÏÂçÃÏ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼Â´¶¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ä¹ºê¡¦±ÀÀç¥¨¥ê¥¢¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡Ö¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É ¥×¥é¥¹2025Ç¯½Õ¹æ¡×¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¸«½ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¡¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë