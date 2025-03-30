ÉÍ¾¾»Ô¤Ç½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÉ±ÍÍÆ»Ãæ¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±èÆ»¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÉ±ÍÍÆ»Ãæ¡× ²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ßºùÄé¤Ê¤ÉÎý¤êÊâ¤¯¡áÉÍ¾¾»Ô 2025Ç¯¤Ç72²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖÉ±ÍÍÆ»Ãæ¡×¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î¸ø²È¤äÂçÌ¾¤ÎÉ±¤Ë¤è¤ë¹ÔÎó¤òºÆ¸½¤·¤¿ÉÍ¾¾»ÔºÙ¹¾Ä®¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£ º£Ç¯¤Ï¡¢¸øÊç¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿72¿Í¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢µ¤²ì¤Î´Ø½ê¤ÈÅÔÅÄÀî¤ÎºùÄé¤ò±ýÉü1»þ´Ö¤«¤±¤ÆÎý¤êÊâ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¹¾¸Í»þÂå¡¢¸ø²È¤ÎÉ±¤Ï¡¢ÉÍ